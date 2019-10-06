عبدالخالق حسين - يحرقون العراق باسم المطالب المشروعة!

2019/10/06 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين يمر العراق اليوم بأخطر أزمة تهدد وجوده كدولة وشعب، فالمشكلة عويصة ومعقدة جداً، وأمام عدو يمتلك كل خبث معاوية وابن العاص بعد أن تأكدوا من هزيمتهم في حرب صفين، فرفعوا المصاحف على أسنة الحراب صارخين (لا حكم إلا لله، ونريد تحكيم القرآن)، وبذلك نجحوا في شق معسكر الإمام علي رغم تأكيده لهم إنها والله خدعة، و(كلمة حق يراد بها باطل)، فذهبت صيحاته أدراج الرياح وكان ما كان.واليوم يعيد التاريخ نفسه ......

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