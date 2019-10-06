الكاتب مصطفى القطان:

2019/10/06 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إشارة إلى الحصيلة الثقيلة للقتلى في مظاهرات العراق، حيث لقي نحو مئة شخص حتفهم في خمسة أيام من الاحتجاجات المطلبية في بغداد ومدن أخرى، قال الكاتب والصحفي مصطفى القطان لفرانس 24 إن العدد يذكر بذلك الذي تسفر عنه "الاعتداءات الإرهابية" أو "الكوارث الطبيعية" .وأوضح القطان أنه إذا ثبت وجود "أياد خفية أو مندسين" يقفون وراء عمليات القتل فعلى الحكومة تقديمهم للعدالة، مؤكدا أن "السلطات تتحمل مسؤولية هذه الحصيلة".وأضاف أن "الدم العراقي ليس رخيصا" كما أشار إلى ما وصفه بتقصير الحكومة في "توفير لقمة العيش" الكريم و"مكافحة نسب البطالة" في صفوف الشباب المحتج، وإلى اتخاذها إجراءات غير مفهومة على غرار "حجب الإنترنت".

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