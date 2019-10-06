ايران تأمل من كوردستان الاسهام بحل القضية السورية وتتهم اميركا بالاستغلال العسكري

2019/10/06 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اميركا بالسعي من خلال دعم مجموعة من كورد سوريا لاستغلالهم عسكريا.

وخلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد اشار ظريف الى اوضاع كورد سوريا بالقول ان "موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضح تماما تجاه كورد سوريا ولقد اعلننا بان الطريق الوحيد للحفاظ على امن تركيا هو التواجد العسكري للحكومة المركزية في المناطق الحدودية وهو امر ممكن وفقا لاتفاق اضنة وليس بالامكان ايجاد الامن عبر العمل ضد وحدة الاراضي والسيادة الوطنية السورية".

واضاف ان "هذه هي سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية وقد طرحنا الموضوع خلال الاجتماعات واللقاءات مع الاصدقاء الاتراك وكذلك في اجتماعات آستانا طرح رئيس الجمهورية هذا الموضوع بصراحة كما طرح بصراحة ايضا خلال اجتماع القمة الثلاثي في اسطنبول اخيرا بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا".

واكد ان "الجمهورية الاسلامية ترى بان امن المنطقة ممكن تحقيقه في ظل الالتزام بمبدئين؛ الاول احترام سيادة ووحدة الاراضي وامن جميع دول المنطقة والثاني هو رعاية حقوق جميع السكان ومنهم الاشقاء الكورد"، مردفا "اكدنا واصررنا في محادثاتنا مع سوريا وكذلك مع تركيا على هذه النقطة واعلنا استعدادنا للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية كي تتمكنا من حل المشكلة وفقا للضوابط الدولية في ظل حضور القوات السورية وحفظ احترام سكان هذه المنطقة".

واضاف ان "الاميركيين يسعون عبر دعم مجموعة من كورد سوريا لاستغلالهم عسكريا، ومن المؤكد ان اشقاءنا الكورد في سوريا يعارضون هذا التصرف كما ان المسؤولين في اقليم كوردستان العراق لا يؤيدون هذه السياسة رسميا ونحن نسعى في ظل تعاون اقليم كوردستان العراق والحكومة السورية وجميع كورد سوريا لحل القضية بالتعاون مع جميع كورد سوريا عبر التنسيق بين القوات العسكرية السورية والتركية ومن دون خلق متاعب للسكان العرب والكورد في المنطقة".

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