السفير البريطاني ببغداد: دعونا رئيسي الجمهورية والوزراء الى التحرك السريع لتلبية مطالب المتظاهرين

2019/10/06 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس رئيسي الجمهورية والوزراء الى ضرورة التحرك السريع في تلبية مطالب المتظاهرين.

وأكد السفير البريطاني في تغريدة على موقعه بتويتر، اجراء محادثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص مطالب المتظاهرين، مؤكدا على اهمية تخفيف حدة التوتر على كافة الاصعدة.

وأكد ويلكس تعاطف الحكومة البريطانية مع الضحايا والجرحى سواء من المتظاهرين او القوات الامنية.

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