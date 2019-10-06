17 قرارا لحكومة عادل عبد المهدي : هل تنجح بامتصاص غضب المتظاهرين الشباب

2019/10/06 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اصدر مجلس الوزراء العراقي جملة من القرارات بخصوص التظاهرات الأخيرة في العراق وكانت كالاتي : 1.فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وفي المحافظات كافة.2.استكمال توزيع (17000) سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود […]

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