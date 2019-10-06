مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل الأحزاب السياسية

2019/10/06 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن تمديد تسجيل الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية.

وذكر المتحدث باسم المفوضية، رياض البدران، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "مفوضية الانتخابات قررت تمديد تسجيل الاحزاب السياسية لغاية لـ15 تشرين الاول الحالي للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

واضاف انه "تقرر ايضا تمديد تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية الـ 25 من تشرين الاول الجاري".

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