مجلس محافظة بغداد يقبل استقالة المحافظ فلاح الجزائري

2019/10/06 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم محافظ بغداد، فلاح الجزائري، اليوم الأحد، استقالته من منصبه بسبب التظاهرات الأخيرة، فيما صوت مجلس المحافظة على قبول استقالة الجزائري.

وذكر مصدر مطلع ان "محافظ بغداد، فلاح الجزائري، قدم لمجلس المحافظة استقالته من منصبه، حيث وافق عليها المجلس وصوت على قبولها".

واضوح ان "السبب وراء استقالة الجزائري هي التظاهرات الأخيرة وسقوط ضحايا خلالها".

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