كاظم حبيب - خطيب جمعة طهران: اقتلوا عملاء أميركا المتظاهرين العراقيين-!!!

2019/10/06 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لم يكن أمام رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، كما يبدو بوضوح كبير، إلا تنفيذ أوامر صدرت له من ولي الفقيه الإيراني علي خامنئي وعبر وكيله خطيب جمعة طهران الذي قال بالحرف الواحد: "اقتلوا عملاء أميركا المتظاهرين العراقيين!!!"، معبراً بذلك عن سياسة الدولة الإيرانية التي تعتبر العراق شبه مستعمرة لها وجزءاً من مجالها الحيوي ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط وخليج البصرة.فهل إن متظاهري......

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