إسبانيا تعتقل شخصا ينتمي لداعش خطط لعمليات تفجير إرهابية

2019/10/06 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت الشرطة الإسبانية مواطنا من أصول عربية ينتمي إلى تنظيم داعش ونشر تهديدات إرهابية في اسبانيا.

وداهمت قوات الشرطة منزل الشخص المذكور في بلدة بارلا في العاصمة مدريد والذي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، وقام بانتاج مقاطع فيديو مصورة نشر عبرها تهديدات باللغة الاسبانية.

واكدت الشرطة مصادرة كميات كبيرة من المركبات الكيماوية المستخدمة في تصنيع متفجرات من منزل الارهابي اضافة الى معدات الكترونية وهواتف ذكية وساعات معدلة لاستخدامها كأجهزة توقيت وكتيبات ومخطوطات بشأن كيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، مشيرة الى العثور على قائمة بمواقع عدة لارتكاب التفجيرات فيها داخل اسبانيا.

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