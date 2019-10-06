2019/10/06 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : صوّت مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة، فلاح الجزائري، وفتح مجلس محافظة بغداد باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام.وحال عدم الاستقرار و الصراع في محافظة بغداد ليست جديدة , اذ تستمر فوضى تبديل المحافظين والاقالات على الرغم من فقدان مجالس المحافظات الشرعية والقانونية كونهم تجاوزا المدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري : معركة غنائم احزاب جديدة تنتظر العاصمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري : معركة غنائم احزاب جديدة تنتظر العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).