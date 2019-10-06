الاحتجاجات في العراق تسقط محافظ بغداد

2019/10/06 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم محافظ بغداد، فلاح الجزائري، استقالته وسط حركة احتجاجية غير مسبوقة في العراق تندد بتردي الخدمات الاجتماعية وتطالب بمحاربة الفساد.





وقال العضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لقناة "الحرة"، إن التصويت كان بالإجماع داخل مجلس المحافظة على قبول استقالة الجزائري.





واندلعت حركة احتجاجية في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، منددة بالأداء الحكومي ومطالبة بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتحسين الخدمات العامة.

وأعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية أن عددا من الأطباء سيتظاهرون الأحد أمام وزارة الصحة، للمطالبة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأصدرت الحكومة العراقية ليل السبت الأحد سلسلة قرارات "هامة" خلال جلسة استثنائية، عقدت برئاسة عادل عبد المهدي، للتجاوب مع مطالب المشاركين في الاحتجاجات الدامية التي انطلقت قبل خمسة أيام وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة آلاف بجروح وفق إحصاءات رسمية.





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