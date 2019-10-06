ايران تأمل عبور تجارتها مع العراق حاجز الـ20 مليار حتى 2021

2019/10/06 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع وزيرالتجارة والصناعة الايراني، بلوغ حجم التجارة مع العراق مستوى 20 مليار دولار حتى سنة 2021.

وأوضح الوزير رضا رحماني في تصريح له اليوم الاحد، أن من المتوقع تحقيق المستوى المستهدف في سنة 2021، حيث إن امكانيات البلدين تأهلهما للوصول الى هذا الحجم التجاري.

من جهة ثانية اكد أن عمليات انشاء خط سكك الحديد بين "شلمجة" بجنوب غرب ايران مع محافظة البصرة العراقية جارية حاليا، وأن ثمة تقارب بين ايران والعراق في قضايا الكمارك والمقاييس.

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