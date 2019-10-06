فارس الايرانية : وزير التجارة الايراني ينتوقع بلوغ التجارة مع العراق 20 مليار دولار في 2021 :

2019/10/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نقلت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن وزيرالتجارة والصناعة الايراني، انه يتوقع بلوغ حجم التجارة مع العراق مستوى 20 مليار دولار حتى سنة 2021.وأوضح الوزير رضا رحماني في تصريح اليوم الاحد، أن من المتوقع تحقيق المستوى المستهدف في سنة 2021، حيث إن امكانيات البلدين تأهلهما للوصول الى هذا الحجم التجاري.من […]

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