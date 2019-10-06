مصدر: 7 وزراء قدموا استقالتهم لكن عبد المهدي رفضها للحفاظ على الحكومة

2019/10/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر سياسي، اليوم الاحد، بأن 7 وزراء قدموا استقالتهم لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لكنه رفضها للحفاظ على الحكومة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "7 وزراء قدموا استقالتهم لعبد المهدي لكنه رفضها حتى لا تسقط الحكومة".

واضاف ان "الكتل السياسية تضغط وتهدد عبد المهدي لإجباره على اجراء تعديل وزاري او استقالته مع الكابينة الوزارية".

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