مريم الحسن - مؤامرة

2019/10/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_الحسن كلما علا الصراخُ هادراًمن أفواه الجيّاع ثائراًصاحوا بهأصمت الآناعتد الهوانأ لا ترى أن الوقت غير مناسبٍلا لصراخكَو لا حتى لهمسِ الكلامكلما خطت الأقدامُ الحافيةخطوةً نحو مطالبها شاكيةفي شوارعِ قهرها الباليةصرخوا بها أن ارجعيالجمي خطوتكِ و اسمعيدبيب المؤامراتِ من حولناكم هو عالٍ ضجيجهاصاخبٌ هو يصمُّ الأذانكلما حلم طفلٌمن سلا......

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