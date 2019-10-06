فالح الحمراني - الاحتجاجات ضد الفساد والبطالة في العراق كاستفتاء

2019/10/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_الحمراني الاحتجاجات ضد الفساد والبطالة في العراق كاستفتاءلقد تغير الاصطفاف الاجتماعي والسياسي، وعليه ينبغي وضع أسس جديدة للعملية السياسية الشعوب تستفتي على مؤسستها الحاكمة وللتعبير عن رَأْيَهُا وتطلعاتهاِ بطرق متعددة، بما في ذلك عن طريق الاحتجاج والمظاهرات، واجرى الشعب العراقي في مطلع تشرين الأول استفتاءً جديدا على المؤسسة الحاكمة منذ 2003في العراق بكل فروعها، وقال كلمة حسم فيها: لا لمؤسسات......

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