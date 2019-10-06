اسماعيل ساكر الرفاعي - الدرس الأول من دروس ثورة العراق

2019/10/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_ساكر_الرفاعي الدرس الأول من دروس الثورة يتمثل هذا الدرس بالعجز الثابت للنظام السياسي في العراق من انجاب سياسي عراقي ذي قامة اخلاقية نظيفة : يستطيع تسويقها وطنياً كمحور لبرنامج اصلاحي شامل ، ويحوز من خلالها على تاييد وقبول معظم تيارات الأمة الفكرية والسياسية ، ذلك لان آليات اشتغال هذا النوع من الأنظمة السياسية المبني على المحاصصة لا بد وان تلوث السياسي : بشكل مباشر من خلال استغلال منصبه او نفوذه في حياز......

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