صور – الاعلام الايراني الرسمي يتهم 3 من المدونين العراقيين على سوشيال ميديا ” بالمؤامرة ” !

2019/10/06 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اتهمت وكالة إيرانية رسمية ثلاثة من المدونين العراقيين بانهم يقفون خلف التظاهرات و الاحداث الأخيرة ونشر الفيديوهات و الصور .وقالت الوكالة : انه ” جاء الحراك المريب دون سابق انذار او حتى شرارة تبرر الحدث الطارئ، سيما في موسم اربعينية الامام الحسين(ع) الذي يعد موسما هادئا ينذر فيه العراقيون وقتهم […]

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