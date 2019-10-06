الايزيديون يحتفلون باكبر أعيادهم “عيد الجماعية”

2019/10/06 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ معبد لالش المقدس بدا الإيزيديون، الاحتفال بعيد جما (الجماعية) في معبد لالش المقدس ، و لالش هو أهم وأقدس الأماكن لدى الإيزيديين والمعبد الوحيد الذي يحجون إليه من أنحاء العالم.ويعتبر عيد الجماعية او “جما” باللغة الكردية، احد الاعياد لدى ابناء الديانة الايزيدية، الذي يصادف بداية شهر تشرين الاول ويستمر لسبعة ايام.

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