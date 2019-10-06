شاهد فيديو .. لحظة اقتحام مكتب #العربية و #الحدث في #بغداد

2019/10/06 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نشرت قناة العربية فيديو اقتحام مكتبها في بغداد من قبل مجموعة مسلحة ..شاهد..لحظة اقتحام مكتب #العربية و #الحدث في #بغداد pic.twitter.com/jXRsde6KOT — الحدث (@AlHadath) October 6, 2019

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