شاهد فيديو – انا مع التظاهر و المرجعية لكن لاتطلقوا النار : قتل في اللحظة ذاتها

2019/10/06 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : استشهد شاب عراقي وهو يتحدث الى كاميرا هاتف محمول عن حق التظاهر في العراق , و تنتشر على وسائل التواصل مئات الفيديوهات حول اغتيالات اثناء التظاهرات و الرمي بالرصاص ضد المتظاهرين #العراق حكاية موت معلن #العراق_ينتقض #بغداد_ساحة_التحرير pic.twitter.com/ADUIaGSsD8 — Mustafa (@MustafaFahs) October 6, 2019

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