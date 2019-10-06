عمر بن أعمارة - كتاب -صحيح البخاري نهاية أسطورة- تعليقات أولية على هامش ما أثير من نقاشات

2019/10/06 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_بن_أعمارة ملاحظات أولية حول النقاشات التي أثيرت على هامش كتاب :” صحيح البخاري نهاية أسطورة” لصاحبه السيد رشيد أيلال : نحن أمام ردود فعل متسرعة اتسمت بالحدة وانساقت وراء الدفاع المبني على “العاطفة الدينية “لا على الحجج العلمية والإقناع العقلي.نحن إزاء ردة فعل أكثر مما هو فعل تأسيسي لحوار حر ولنقاش هادئ مفيد ومنتج، مبني على فكر حر وعقلاني.غياب ثقافة وتقاليد الحوار وقبول التنوع والإختلاف : هذا يسب ويشتم ......

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