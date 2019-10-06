عصام عابدين - قتل النساء وخلفية الشرف في الحالة الفلسطينية

2019/10/06 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_عابدين فهم المشكلة، بداية الطريق نحو حلها، ومفرداتها أساسٌ في الفهم، وخاصة عندما تلعب المصطلحات دوراً بارزاً في مسألة الأدوار النمطية، وعِلم الإجرام، وتحليل سلوك الجاني، والبيئة المحيطة، والإقدام على الجريمة، دون أيّ اكتراث بالردع المتمثل بتغليظ العقوبات وشدتها، لأن العقوبة قد لا تعني شيئاً أمام وقع الكلمات في ذهن الجاني وقدرتها الفائقة على عزل أية هواجس تتعلق بالعقوبة وشدتها من الذهن؛ في مقابل التصميم ا......

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