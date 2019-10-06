2019/10/06 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني عملية بيع اللحم البشري مقابل الدولار ، هي ماركة عربية بامتياز .معروف عن الحكام العرب ، شهرتهم ببيع لحم شعوبهم ، إذا كان المقابل الذي سيجنونه هو الدولار .لذا تتخذ عملية البيع هذه ، غلاف التضامن بين الأنظمة الفاشية مرة ، ومرة تتخذ غلاف محاربة عدوان ، وان كانْ عدوا وهميا ..
وفي كل الحالات يقوم الحاكم العربي بإرسال الضحايا لمقصلة الموت ، دون الرجوع في ذلك للتشاور مع الشعب ، الذي ابناءه هم من س......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - تجار اللحم البشري -- Les vendeurs de la chair humaine) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي كل الحالات يقوم الحاكم العربي بإرسال الضحايا لمقصلة الموت ، دون الرجوع في ذلك للتشاور مع الشعب ، الذي ابناءه هم من س......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - تجار اللحم البشري -- Les vendeurs de la chair humaine) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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