الحكومة العراقية تردّ على المتظاهرين بجملةٍ من القرارات

2019/10/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، مجموعة قرارات وُصِفت بـ الهامة، وذلك خلال جلسةٍ استثنائية عقدتها برئاسة #عادل_عبد_المهدي” رداُ على مطالب المُحتجّين الذين خرجوا في تظاهراتٍ منذ الثلاثاء […]

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