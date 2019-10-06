خالد الحروب - -وطن قومي يهودي- ... في بلاد الرافدين

2019/10/06 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_الحروب ارسلت الجمعية اليهودية الاستعمارية Jewish Colonization Association بعثة دراسة ميدانية إلى العراق سنة 1909 لجمع المعلومات والتعرف على البيئة المحلية ورفع تقريرها للجمعية لمواصلة نقاش فكرة اقامة وطن قومي لليهود في بلاد الرافدين.وصلت البعثة إلى العراق ومكثت فيه اكثر من نصف سنة ما بين نوفمبر 1909 ويونيو 1910، وخلال هذه الاشهر الطويلة درست كل ما له علاقة بالعراق من ناحية المصادر الطبيعية والمن......

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