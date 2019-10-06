سعيد الوجاني - تجار اللحم البشري

2019/10/06 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني عملية بيع اللحم البشري مقابل الدولار ، هي ماركة عربية بامتياز .معروف عن الحكام العرب ، شهرتهم ببيع لحم شعوبهم ، إذا كان المقابل الذي سيجنونه هو الدولار .لذا تتخذ عملية البيع هذه ، غلاف التضامن بين الأنظمة الفاشية مرة ، ومرة تتخذ غلاف محاربة عدوان ، وان كانْ عدوا وهميا ..وفي كل الحالات يقوم الحاكم العربي بإرسال الضحايا لمقصلة الموت ، دون الرجوع في ذلك للتشاور مع الشعب ، الذي ابناءه هم من س......

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