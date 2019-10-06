مصرع واصابة 15 طالبا بحادث مروع قرب السليمانية

2019/10/06 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفيت طالبة واصيب 14 اخرين من طلاب المعهد التقني في مدينة دوكان اثر انقلاب حافلة تقلهم قرب السليمانية باقليم كوردستان.وذكرت مصادر محلية لشفق نيوز، ان الحادث وقع اثناء عودة انحراف الحافلة عن مسارها على الطريق الرئيس دوكان-السليمانية وعلى متنها 26 طالبا من المعهد التقني بعد ظهر اليوم.واضافت ان الحادث تسبب بوفاة طالبة واصابة 14 اخرين.

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