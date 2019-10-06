شهد يستدعي اللاعب المغترب علي الحمادي

2019/10/06 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف منسق اللاعبين المغتربين في اوروبا بكرة القدم، اليوم الاحد ، عن استدعاء اللاعب علي الحمادي محترف نادي سوانزي سيتي الانكليزي تحت ٢١ عاما الى صفوف المنتخب الاولمبي .

وقال نجم منتخبنا السابق سلام علي في تصريح خاص ل " الغد برس " ، ان " المدرب عبد الغني شهد استدعى اللاعب العراقي الحمادي ووجه له دعوة للتواجد في معسكر الدوحة التحضيري لنهائيات آسيا للمنتخبات الأولمبية والوقوف على مستواه الفني" .

واضاف " انه اتصل باللاعب من اجل اتمام كافة الاجراءات الادارية ، وتأمين تذكرة السفر للتواجد مع بعثة الاولمبي في الدوحة خلال الايام القليلة المقبلة" .

يذكر ان اتحاد الكرة اكد ل " الغد برس " في وقت سابق ان سفر المنتخب الاولمبي قد تأجل الى يوم الاثنين المقبل بسبب الاجراءات الادارية الخاصة بقرار ١٤٠ وقد يتأجل مرة اخرى في حال لم يتم الانتهاء منها .

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