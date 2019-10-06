قرقاش يشيد بجهود الرياض في اليمن لتوحيد الصف في مواجهة الحوثيين

2019/10/06 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، دعم بلاده لجهود السعودية بتوحيد الصفوف في مواجهة الحوثيين.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر موقع تويتر، إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية، عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف، ومواجهة الحوثيين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ترعى في مدينة جدة مفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء الصراع بينهما والتي انطلقت بداية الشهر الماضي.

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