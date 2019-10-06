الحركة الاحتجاجية تسقط أول مسؤول عراقي.. من هو؟

2019/10/06 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق على وقع تصاعد الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تشهدها معظم محافظات العراق، لا سيما العاصمة، قدم اليوم الأحد، محافظ بغداد #فلاح_الجزائري، استقالته من منصبه.وقال عضو مجلس […]

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