سلطات ولاية كنساس: مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار داخل حانة

2019/10/06 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في ولاية كنساس الأميركية، مقتل واصابة عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار بالولاية.

وذكرت السلطات المحلية، ان شخصا اطلق النار داخل حانة في “كنساس سيتي” ثالث أكبر مدن الولاية، مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة تسعة آخرين، فيما اكدت وسائل إعلام محلية، ان شخصا دخل الحانة وفتح النار على الموجودين فيها، بالساعة الثالثة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي، ولاذ بالفرار بعد قتله واصابته الضحايا.

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