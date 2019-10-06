2019/10/06 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلاق تظاهرة في مدينة الصدر

اخبار مباشرة

انطلاق تظاهرة في مدينة الصدر

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرة في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تظاهرة في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).