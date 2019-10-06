قصف تركي عنيف لمناطق داخل اقليم كوردستان

2019/10/06 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شنت مقاتلات حربية تركية، اليوم الأحد، غارات جوية عنيفة بالقرب من قرية "هيزانكي" التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وقال احد القرويين لكوردستان 24 ان قصف تركيا عنيفا استمر نحو 30 دقيقة استهدف القرية التي يسكنها مسيحيون.

ويقول الجيش التركي انه يستهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني المصنف كتنظيم ارهابي في تركيا.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

واضاف القروي ان الموقع الذي استهدفته الطائرات التركية لا يبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن القرية، وقال إن الغارات الحقت اضرارا بممتلكات القرويين وحقولهم دون أن تقع خسائر بشرية.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الاتراك ومقاتلي حزب العمال عن سقوط مدنيين ممن يقطنون في القرى الحدودية.

وتقول حكومة اقليم كوردستان إن اتخاذ مقاتلي حزب العمال أراضي الإقليم قواعد لهم "سبب رئيسي" لتعرض القرويين الى القصف التركي.

وقتل أكثر من 40 الف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكوردستاني السلاح ضد الدولة التركية.

سوار أحمد

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