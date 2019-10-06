علي عامر - تشريح الركود القادم

2019/10/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عامر تشريح الركود القادمتنبع أهميّة تعريب هذا المقال، من أهميّة كاتبه السيّد نورييل روبيني، الذي اشتهر بتنبؤه الدقيق بالأزمة الماليّة العالميّة-2008، حيث نجح إلى حد كبير في التنبؤ بالقطاعات التي ستندلع منها، وتسلسل أحداثها، ونتائجها على صعيد السوق والاقتصاد العالميين.فرغم الاختلاف مع منهجه نرى ضرورة تعريف الباحث والاقتصادي العربي بكتاباته.تعرّض روبيني لموجة عالية من الهجوم والانتقاد إثر نش......

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