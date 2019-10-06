2019/10/06 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأدميرال حبيب الله سياري، أن جميع الطرق الحدودية مع العراق يجري رصدها بأساليب مختلفة من قبل قوات الجيش خلال أيام "أربعين الحسين" بما فيها عملية رصد ومراقبة الحدود بالطائرات المسيرة.ووفقاً لوكالة "فارس" قال سياري إنه "نظراً لحساسية الأوضاع يولي الجيش الإيراني أهمية قصوى للحدود مع العراق بهدف ضمان الأمن".ووفقاً للوكالة، فقد قام سياري بتفقد منطقة دهلران الحدودية واطلع على مدى جهوزية وقدرات الوحدات العسكرية المتواجدة عند الطرق الحدودية معرباً عن ارتياحه للجهوزية العالية والقدرات القتالية للقوات المنتشرة في تلك المنطقة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن رصد الحدود العراقية بـ"جميع الطرق" منها الطيران المسير) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن رصد الحدود العراقية بـ"جميع الطرق" منها الطيران المسير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).