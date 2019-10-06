الخطيب: تحسن تجهيز الكهرباء بنسبة 25 بالمئة في عموم العراق

2019/10/06 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب ان الديموقراطية بالعراق أمر مقدس يجب المحافظة عليه, واكد الخطيب بشأن التظاهرات أن هناك سوء إدارة، لكن ليس أن يتغير النظام في البلاد.

وحول واقع الكهرباء اوضح الوزير تحسن تجهيز الكهرباء بنسبة خمسة وعشرين بالمئة في عموم العراق، مما ادى الى ارتفاع تجهيز الكهرباء من اربعة عشر ساعة الى اربعة وعشرين ساعة في بعض المناطق، كاشفا عن اتفاق الوزارة مع الصين على تجهيز العراق بالمولدات والمحولات مقابل النفط وليس ديون مالية.

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