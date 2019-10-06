وكالة: جنود يطلقون النار باتجاه محتجين في بغداد

2019/10/06 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن جنودا في الجيش العراقي أطلقوا النار باتجاه نحو 300 محتج تجمعوا، في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية، الأحد، في اليوم السادس من الاضطرابات التي خلفت نحو مئة قتيل وآلاف الجرحى.



وكان المحتجون، ومعظمهم من الشباب، منتشرين في شوارع جانبية بالقرب من مدينة الصدر بعد ظهر الأحد.

وأغلقت القوات الطريق الرئيسي لمنعهم من التقدم، وأطلقت النار فوق رؤوسهم، بحسب أسوشييتد برس التي أشارت إلى أن المحتجين حاولوا الاحتماء من النيران وتكدس بعضهم فوق البعض وهم يختبئون وراء جدار واط.

وتأتي الاحتجاجات على الرغم من دعوات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للمتظاهرين بالابتعاد عن الشوارع وإعلان الحكومة مجموعة من القرارات للتجاوب مع مطالب المحتجين.وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة وسط بغداد، ما دفع المحتجين للابتعاد عن ساحة التحرير.



وكانت الساحة نقطة تجمع عندما اندلعت الاحتجاجات لأول مرة الثلاثاء.وامتدت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى المدن الجنوبية، ما أدى إلى حملة تعقب صارمة من قوات الأمن والتي خلفت ما لا يقل عن 84 قتيلا، معظمهم في بغداد.

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