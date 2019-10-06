إصابة ياسين تقلل من حظوظ مشاركته امام هونغ كونغ

2019/10/06 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أصيب لاعب منتخبنا الوطني بكرة القدم احمد ياسين ، اليوم الاحد ، خلال مشاركته مع فريقه هايكين ضد أوسترسوند التي انتهت بالتعادل ١-١ ضمن الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السويدي الممتاز الذي يعرف بـ" اولسفنسكا ".

واستبدل مدرب هايكين اندرياس الم في المباراة التي تابعت تفاصيلها " الغد برس "، لاعبنا ياسين في الدقيقة ٧٢ من الشوط الثاني في اللقاء الذي شهد مشاركة المغترب العراقي ريوان امين الذي يجيد اللعب في مركزي خط الوسط والارتكاز الدفاعي".

وستقلل هذه الإصابة المفاجئة من فرصة تواجد اللاعب ياسين مع كتيبة منتخبنا التي تتأهب لمواجهة هونغ كونغ في ملعب البصرة يوم الخميس المقبل من الشهر الحالي ".

يشار الى ان المدير الإداري لمنتخب العراق بكرة القدم باسل كوركيس وجه الدعوة الى احمد ياسين وريبيبن سولاقا من اجل الانضمام الى التشكيل الذي سوف يواجه هونغ كونغ ضمن التصفيات المزدوجة لبطولتي كاس العالم ٢٠٢٢ وامم اسيا ٢٠٢٣.

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