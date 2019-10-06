العراق يعلن رسميا: 104 قتلى واكثر من 6000 مصاب خلال الاحتجاجات

2019/10/06 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الداخلية العراقية عن حصيلة ضحايا الاحتجاجات القائمة في عدة مدن.جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق.وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن إن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 104 منهم عناصر من القوات الأمنية كما بلغ عدد المصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية بلغ 6107.واضاف "هنالك أياد خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، والتحقيقات مستمرة للكشف عن هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين.واكد في الوقت نفسه فتح تحقيق في الاعتداءات على وسائل إعلامية.

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