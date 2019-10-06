2019/10/06 | 19:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (| عاجل | رسول: ننتظر التخصصيات المالية لتوجيه دعوات التطوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
| عاجل |رسول: ننتظر التخصصيات المالية لتوجيه دعوات التطوع
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (| عاجل | رسول: ننتظر التخصصيات المالية لتوجيه دعوات التطوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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