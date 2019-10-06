2019/10/06 | 19:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 5 متظاهرين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اصابة 5 متظاهرين في الديوانية
اخبار مباشرة
اصابة 5 متظاهرين في الديوانية
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 5 متظاهرين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 5 متظاهرين في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).