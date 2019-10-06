أرقام رسمية.. 104 قتلى و6100 جريح ضحايا قمع الاحتجاجات في العراق

2019/10/06 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و6000 جريح خلال المظاهرات التي شهدتها مناطق عدة في البلاد ضد الفساد والمنظومة الحاكمة، وواجهتها السلطات بحملة قمع وقطع للإنترنت، الأمر الذي استدعى ردود فعل دولية منددة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة، إن عدد القتلى في المظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، وصل إلى 104 أشخاص، في حين تجاوز عدد المصابين 6100 جريح.

واتهم المتحدث "أياد خبيثة" لم يسمها، باستهداف الضحايا الذين بينهم عناصر في القوات الأمنية ومتظاهرون.

ودعا متحدث باسم وزارة الدفاع في المؤتمر الصحفي ذاته، عناصر الجيش الذين فسخت عقودهم في وقت سابق، إلى الالتحاق مجددا بالقوات المسلحة.

وشهدت المظاهرات الأخيرة، أعمال عنف وإطلاق نار وحرقا لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد.



واتهمت السلطات "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.

وأصدرت الحكومة العراقية ليل السبت الأحد سلسلة قرارات "هامة" خلال جلسة استثنائية، عقدت برئاسة عادل عبد المهدي، للتجاوب مع مطالب المشاركين في الاحتجاجات الدامية.

وضمن القرارات المتخذة، اعتبار ضحايا التظاهرات "شهداء" ومنح عائلاتهم "امتيازات الشهداء"، وفتح باب التطوع للجيش وإعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح تنظيم داعش في عام 2014.

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