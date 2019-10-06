الداخلية العراقية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات

2019/10/06 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق في حصيلة جديدة، أعلنت وزارة #الداخلية الاتحادية، يوم الأحد، عن مقتل 104 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 6107 أشخاص في #التظاهرات الاخيرة.الحصيلة جاءت على لسان […]

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