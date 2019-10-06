2019/10/06 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيليتسيا_البرغوثي التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة تحت الاستعمار البريطاني (1917-1948)‏فيليتسيا البرغوثي.‏I‏.‏ مقدمة.‏أراد ابن غزة، أستاذ علم الاجتماع في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت، الدكتور أباهر السقا ‏أن يعيد الاعتبار لمدينته، مدينة غزة، ولمكانتها الاجتماعية في التاريخ الاجتماعي الفلسطيني، ليكشف عن واقع غاب ‏عن الوعي العام الفلسطيني، بسبب تراكم الأزمات والخيبات السياسية التي......

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