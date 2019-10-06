2019/10/06 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فيليتسيا_البرغوثي التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة تحت الاستعمار البريطاني (1917-1948)فيليتسيا البرغوثي.I. مقدمة.أراد ابن غزة، أستاذ علم الاجتماع في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت، الدكتور أباهر السقا أن يعيد الاعتبار لمدينته، مدينة غزة، ولمكانتها الاجتماعية في التاريخ الاجتماعي الفلسطيني، ليكشف عن واقع غاب عن الوعي العام الفلسطيني، بسبب تراكم الأزمات والخيبات السياسية التي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فيليتسيا البرغوثي - التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة تحت الاستعمار البريطاني (1917-1948)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فيليتسيا البرغوثي - التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة تحت الاستعمار البريطاني (1917-1948)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فيليتسيا البرغوثي - التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة تحت الاستعمار البريطاني (1917-1948)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).