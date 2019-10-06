عبدالله أبو شرخ - رسالة مفتوحة إلى الإخوة في الجامعة العربية

2019/10/06 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ تحية الوطن العربي الكبير، من طنجة إلى الدمّام، ومن الإسكندرية إلى أم درمان ...تحية النيل، ودجلة والفرات، والليطاني ...تحية طب الرازي، وفلسفة ابن سينا، وجبر الخوارزمي، وإسطرلاب الخيام، وخرائط البيروني، وكيمياء جابر، وفيزياء ابن الهيثم.الأخ الأمين العام والإخوة الأعضاء المحترمون، نحن - الموقعين أدناه - مجموعة من المفكرين والمثقفين والكتاب العرب، نكتب لكم هذه الرسالة في وقت باتت فيه الأرض......

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