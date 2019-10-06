2019/10/06 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_مصطفي هذا المقال تكملة لسلسلة مقالات تحت عنوان (النظام الجمهوري وأفق الخلاص منه)، والتي اتناول فيها تفنيد بنية النظام الجمهوري ووسائل سيطرته الناعمة منها - والتي كانت تمثل محتوى المقال الأول - والعنيفة التي تناولت إحدى مكوناتها البنيوية الرئيسية في المقال الثاني وهي مؤسسة القوات المسلحة - الجيش - تحت عنوان (الجيش ذروة سنام النظام الجمهوري وعموده الفقري)، في المقال الثالث استكمل تناول دراسة الوسائل العن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن مصطفي - النظام الجمهوري وأفق الخلاص منه (الجزء 3 والأخير): الشرطة والقضاء مطرقة النظام وسندانة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن مصطفي - النظام الجمهوري وأفق الخلاص منه (الجزء 3 والأخير): الشرطة والقضاء مطرقة النظام وسندانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).