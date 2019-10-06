2019/10/06 | 20:55

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عاجل | رئيس الجمهورية يستقبل رئيسي مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى لبحث مكافحة الفساد وضرورة حماية الإعلاميين

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