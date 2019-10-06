بعد رفضه مشاركة القوات الأمنية..  فيلق “بدر” يتولى تأمين دخول الإيرانيين لأربعينية الإمام الحسين

2019/10/06 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق وصلَ رتلٌ عسكري لفصائل مسلحة، ظهر اليوم، (يتبع أغلبها لفيلق بدر)، إلى قضاء #بدرة التابع لمحافظة #واسط العراقية قادماً من محافظة #ديالى.وقال مراسل” الحل العراق“: إن […]

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