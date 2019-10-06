العراق: أكثر من مئة قتيل و6 آلاف جريح في المظاهرات والحكومة تعلن

2019/10/06 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء عن سقوط 104 قتلى على الأقل، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وفق ما أعلن اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأحد.وأضاف اللواء معن أن الحكومة لم تطلق النار مباشرة على المحتجين، في حين أضرم المتظاهرون النار في 51 مبنى عاما وثمانية مقار لأحزاب سياسية.من جهتها، أعلنت الحكومة تدابير اجتماعية من بينها تقديم منح للعاطلين عن العمل، وإنشاء مئة ألف مسكن، في محاولة لتهدئة الأوضاع في البلاد.

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